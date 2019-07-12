Что говорит Меркель во время приступов

Я справлюсь.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время последнего приступа дрожи повторяла фразу "я справлюсь". К такому выводу пришла эксперт в области чтения по губам Юдит Хартер, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Antenne Bayern.

Эксперт уверена, что Меркель постоянно повторяла эти слова. Фраза напоминает нашумевшее высказывание канцлера, которое она сделала в 2015 году в связи с миграционным кризисом. Тогда Меркель, говоря о наплыве беженцев, заявила: "Мы справимся с этим".

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В среду она в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. До этого подобное произошло с главой кабмина 18 июня, когда она принимала президента Украины Владимира Зеленского. Канцлер неожиданно для всех во время исполнения национальных гимнов начала испытывать сильную дрожь.

27 июня аналогичная история с Меркель произошла во время приема у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

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