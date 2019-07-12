Сапарбаев: Соцпомощь платили собственникам трехэтажных коттеджей и машин

Это незаконное использование бюджетных средств, за которое предусмотрена ответственность.

В рамках рабочей поездки в Шымкент министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев провел рабочее совещание по вопросам адресной социальной помощи, создания новых рабочих мест, обеспечения занятости населения и другим вопросам социально-трудовой сферы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

По данным главы Минтруда, в Казахстане адресную социальную помощь получают 291 тыс. семей или 1 миллион 450 тысяч человек, которым выплачено 87 млрд тенге. При этом 38% получателей АСП – это жители Шымкента и Туркестанской области.

По данным министра, по республике из 85 тыс. трудоспособных получателей АСП социальные контракты заключили лишь 32,5 тыс. человек или 38%.

- Некоторые трудоспособные граждане хотят получать АСП, но отказываются от работы. С трудоспособными получателями нужно в обязательном порядке заключать социальные контракты, в рамках которых они могут трудоустроиться, обучиться новым специальностям, основам ведения бизнеса, получить гранты и льготные микрокредиты. Нельзя создавать условия для иждивенчества, поэтому соответствующие изменения будут внесены в правила, - подчеркнул он.

Глава ведомства также потребовал не допускать нарушения при назначении и выплате адресной социальной помощи.

- Наши специалисты выезжали с проверкой в регионы и выявили ряд нарушений, в том числе переплаты, двойные выплаты, выплаты без регистрации заявления в ИС "Е-халык", назначение АСП без обследования участковой комиссией. К примеру, есть случаи, когда АСП выплачивается людям, которые имеют в собственности трехэтажные коттеджи и автомобили. Это незаконное использование бюджетных средств, за которое предусмотрена ответственность. Акиматам нужно усилить контроль на местах, - подчеркнул он.

В этой связи министерством совместно с акиматами и правоохранительными органами проводится работа по устранению выявленных нарушений, возвращению незаконно выплаченных средств в бюджет, а также пресечению подобных нарушений в будущем.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!