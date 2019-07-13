Назначен заместитель акима Нур-Султана

Им стал Алтынбек Кайсагалиев.

Распоряжением акима города Нур-Султана Кайсагалиев Алтынбек Кенесович назначен заместителем акима столицы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Он будет заниматься вопросами дольщиков в недостроенных МЖК, благоустройства, озеленения, санитарной очистки и уборки снега. Также в его ведении будут вопросы коммунального хозяйства, строительства и инфраструктуры автомобильных дорог и охраны окружающей среды.

Также сообщается, что в связи с переходом на другую работу освобожден от занимаемой должности заместитель акима города Арман Турлубек. Аким столицы поздравил Данияра Есина с назначением на должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан. Ранее он был руководителем управления по делам общественного развития города Нур-Султана. Алтай Кульгинов выразил благодарность Арману Турлубеку и Данияру Есину за проделанную работу и вручил им благодарственные письма за вклад в развитие столицы.

Алтынбек Кайсагалиев окончил Евразийский национальный университет им. Л.Гумилева по специальности "строитель", Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по специальности "государственное и местное управление". Выпускник программы "Болашак", магистр естественных наук в области менеджмента, инноваций и технологий университета Бат (Великобритания).

В разные годы работал:

- консультантом, инспектором Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан,

- заведующим секретариатом Центрального аппарата партии "Нур Отан",

- руководителем аппарата акима Уральска,

- заместителем руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы, занимался вопросами промышленности города.

- Заместитель акима города Уральск. Курировал вопросы ЖКХ, благоустройства, архитектуры и градостроительства.

- Руководитель управления строительства Западно-Казахстанской области.

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