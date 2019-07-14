Меркель попросили пройти медосмотр

Ранее канцлер сообщала, что понимает значимость своего здоровья для страны.

Бундестаг требует от канцлера Германии Ангелы Меркель пройти процедуру медицинского осмотра. Об этом сообщил депутат немецкого парламента Петр Быстрон, чьи слова приводит "Комсомольская правда".

— Меркель необходимо подвергнуть медицинскому освидетельствованию — хотя бы для того, чтобы понимать, с какими последствиями госпожа канцлер (а вместе с ней и вся страна) может столкнуться, если болезнь усилится, — сказал Быстрон.

По словам парламентария, в Бундестаге ходят разные предположения о причинах дрожи канцлера: от злоупотребления алкоголем до болезни Паркинсона.

18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине Ангелу Меркель затрясло. Сама канцлер объяснила свое состояние обезвоживанием. Спустя несколько дней Меркель вновь охватил приступ неконтролируемой дрожи, это произошло на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Новый "электрический" приступ настиг немецкого политика 10 июля. В ходе пресс-конференции Меркель заверила, что чувствует себя хорошо, поводов для беспокойства нет, однако в ходе встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен она нарушила регламент, прослушав гимн сидя.

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