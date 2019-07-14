Подводный мир Каспия сняли на видео дайверы из Актау
Видеоролик о подводном мире "Голубой бухты" сняли 11 июля.
Фото : silkadv.com14 июля 2019, 07:29
Дайвинг-центр "Тайфун" опубликовал у себя на странице в социальных сетях видео подводного мира в районе "Голубой бухты", передает Zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.
Видеоролик о подводном мире "Голубой бухты" сняли 11 июля.
Члены дайвинг-центра "Тайфун" рассказали, что в прошлом году они погружали в этом месте дайверов из Японии, которые остались в восторге от природы нашего моря.
- К сожалению, камера не сможет передать всю красоту этого места. Там всё настолько красиво, что может закружиться голова. Зачем ехать в Турцию или Египет, приезжайте к нам в Мангистау, мы вас ждём, - отметили дайверы.
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