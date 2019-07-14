Снимок марсохода с орбиты Марса опубликовало NASA

Марсоход Curiosity сделал сэлфи на фоне залежей глины.

NASA опубликовало фотографию марсохода Curiosity, которая сделана с орбиты Марса камерой HiRISE, установленной на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter, передает РИА Новости.

Отмечается, что агентство получило снимок с орбитальной станции еще 31 мая этого года. На фотографии Curiosity выглядит как маленькая точка.

It me.@HiRISE on the Mars Reconnaissance Orbiter snapped this pic of moi, rollin’ around the intriguing rocks of Gale Crater's clay-bearing unit. You can see my head on the left: https://t.co/7s0mBQiJ3H pic.twitter.com/6dQr478yW8 — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) 12 июля 2019 г.

Марсоход попал в кадр в момент исследования "Лесного залива" на глинистой территории горы Эолиды в кратере Гейл.

Ровер Curiosity приземлился на поверхность Красной планеты 6 августа 2012 года. За годы службы марсоход успешно выполнил главные задачи своей миссии, обнаружив следы существования теплых пресноводных озер и рек на Марсе, и совершил ряд других открытий.

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