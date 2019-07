Снимок марсохода с орбиты Марса опубликовало NASA

NASA опубликовало фотографию марсохода Curiosity, которая сделана с орбиты Марса камерой HiRISE, установленной на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter, передает РИА Новости.

Отмечается, что агентство получило снимок с орбитальной станции еще 31 мая этого года. На фотографии Curiosity выглядит как маленькая точка.

It me.@HiRISE on the Mars Reconnaissance Orbiter snapped this pic of moi, rollin’ around the intriguing rocks of Gale Crater's clay-bearing unit. You can see my head on the left: https://t.co/7s0mBQiJ3H pic.twitter.com/6dQr478yW8