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Снимок марсохода с орбиты Марса опубликовало NASA

Марсоход Curiosity сделал сэлфи на фоне залежей глины.

Фото : Pixabay14 июля 2019, 12:49

NASA опубликовало фотографию марсохода Curiosity, которая сделана с орбиты Марса камерой HiRISE, установленной на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter, передает РИА Новости.

Отмечается, что агентство получило снимок с орбитальной станции еще 31 мая этого года. На фотографии Curiosity выглядит как маленькая точка.

Марсоход попал в кадр в момент исследования "Лесного залива" на глинистой территории горы Эолиды в кратере Гейл.

Ровер Curiosity приземлился на поверхность Красной планеты 6 августа 2012 года. За годы службы марсоход успешно выполнил главные задачи своей миссии, обнаружив следы существования теплых пресноводных озер и рек на Марсе, и совершил ряд других открытий.


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