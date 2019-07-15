Токаев акимам: Должны привлекать инвестиции, а не изображать из себя больших начальников

Он также обратил внимание, что в работе акимов с инвесторами не должно быть никакого взяточничества и вымогательства.

Президент Казахстана порекомендовал акимам вести себя на встречах с инвесторами скромнее, а не изображать из себя больших начальников. Об этом он сказал во время расширенного заседания правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что международная конъюнктура не стабильная, но это не говорит, что Казахстан должен быть в аутсайдерах, тем более, что в регионе будет большая конкуренция на получение инвестиций.

- Мы должны быть абсолютно конкурентоспособными, стоять на высоте. Сдавать позиции недопустимо, мы должны идти вперед. Все остальное – разговоры, - сказал он.

После чего обратился к акимам и напомнил, что главы областей должны заниматься привлечением инвестиций.

- Иногда я смотрю по телевизору, как вы принимаете делегации предпринимателей, инвесторов. Это никуда не годится. Садитесь во главе стола, рассаживаете их на расстоянии двух, трех, четырех метров, ведете себя как руководители каких-то княжеств. Как будто не вы заинтересованы в привлечении инвестиций, а они заинтересованы, - сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев порекомендовал акимам почитать книгу Ли Куан Ю "Из третьего мира в первый", где автор рассказывает о том, как он, будучи премьер-министром Сингапура, постоянно выезжал и в США и в другие государства, и уговаривал инвесторов прийти в Сингапур.

- Вы должны работать примерно так. А не изображать из себя каких-то очень крупных начальников. Это вам не к лицу, прямо скажем. Очень плохо смотритесь в этом плане по телевидению. Заискивать, конечно, нельзя, но работать надо исключительно в деловом ключе, - подчеркнул он.

Он также обратил внимание, что в работе акимов с инвесторами не должно быть никакого взяточничества и вымогательства. А тот, кто будет уличен в мздоимстве – будет строго наказан, предупредил Президент.

- А, между прочим, инвесторы жалуются, что приходя в ту или иную область, первым делом они сталкиваются с какими-то непонятными требованиями со стороны представителей власти. Кто будет замечен в этом, несмотря на все заслуги и опыт работы, будет строго наказан. Я вас заранее предупредил, - сказал он.

По данным Президента, несмотря на то, что общий рост инвестиций составил 111,7%. В ряде регионов допущена отрицательная динамика, снижение зафиксировано в Шымкенте - на 71%, Нур-Султане - на 19%, Мангыстауской области - на 22,8%. Что, по его мнению, говорит о серьезных проблемах в инвестиционной среде. А потому он призвал МИД и МНЭ совместно с акимами усилить работу по привлечению инвестиций.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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