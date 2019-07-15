Убить судью, сотрудников КНБ и 100 работников акимата планировали двое актюбинцев

Они призывали к войне с неверными, просили знакомого взять кредит на покупку оружия.

Жанасыл Жубатов и Алибек Алиев были приверженцами радикального религиозного течения, поддерживали идеологию ДАИШ, считает следствие. Знакомым показывали видеоролики, пропагандирующие теракты против неверных. Жубатов ходил в магазин "Паллада", просил, чтобы знакомый продавец продал ему патроны от пистолета Макарова и охотничьего ружья 16-го калибра. Из материалов уголовного дела следует, что они хотели вывезти за город 100 сотрудников акимата и расправиться с ними. Чтобы осуществить задуманное, Жубатов даже предлагал трудоустроить знакомого в акимат и сообщать, когда приходят и уходят с работы сотрудники. Также они планировали убить судью, который рассматривал дела об экстремизме, а его деньги потратить на дорогу к террористам ДАИШ, передает Zakon.kz со ссылкой на газету "Диапазон".

Жубатов и Алиев агитировали вступить в вооруженный джихад против неверных. Предлагали одному знакомому, который ранее служил в Отаре, помочь им приобрести автомат, гранатомет и другое оружие за 3 миллиона тенге. В планах обвиняемых было смастерить взрывное устройство и взорвать здание ДКНБ. С помощью грабежей и разбоев хотели завладеть имуществом неверных - следует из обвинения.

В суде оба вину в пропаганде терроризма, разжигании розни, организации и участии в террористической группировке не признавали.

– Из дома вытащили коробку, там болты были, гайки, плоскогубцы, силикон, жир паяльный, провода. Любой мужчина держит на балконе инструменты, дома у меня ремонт был. А меня обвинили в том, что храню компоненты для взрывного устройства, – говорил в суде Алибек Алиев.

Дело в специализированном межрайонном суде рассматривали в закрытом режиме, журналисты смогли попасть только на оглашение приговора. Жанасыла Жубатова приговорили к 15 годам лишения свободы, Алиев получил 13 лет заключения.

После оглашения приговора матери осужденных заявили журналистам, что на их сыновей оказывали давление, в том числе и физическое, что дело сфабриковали.

– Сына просто морально убивали, – рассказывала мать Жанасыла Жубатова. – Да, он читает намаз, но давайте теперь тех, кто ходит в мечеть, будут всех арестовывать. Никакими преступлениями сын не занимался, все это ложь. Его в 12 часов дня задержали и до полуночи били, в следственный суд его буквально поднимали, ногу отбили. Сын думал, что его отпустят, а ему 5 статей влепили. Говорят, что хотел убить двух сотрудников ДКНБ, один из них сосед. Он с ним нормально общался. С чего они это взяли? Оружия у него не было. Его пугали, что если не признается, супругу посадят на 5 лет. Он ходил в «Палладу», хотел купить охотничье ружье, спрашивал по телефону, будет ли ему подарок, которые раздавали на открытии, может, брелок какой. А его обвинили в том, что брелок – это патроны, подарок – кодовое слово. Один свидетель в ходе досудебного следствия говорил, что сын просил взять кредит, чтобы купить оружие. А в суде этот человек растерялся и сказал правду: кредит сын предлагал взять, чтобы производить кирпич летом, в строительный сезон. Мой сын электромонтажник, он говорил мне: увольняйся, откроем кулинарный магазин, будем продавать свою выпечку. У него трое детей, он любит семью. Он никогда бы не пошел на то, в чем его обвинили.

У Алибека Алиева пятеро детей, один страдает детским церебральным параличом. Его мать тоже говорит, что дело сфальсифицировано.

– Обвиняют, что хотели вывезти за город 100 сотрудников акимата. Как им вдвоем под силу это сделать? Тут целое войско нужно, деньги, – говорит мама Алибека Алиева. – Ему говорили, если признательные показания не даст, жену посадят на 5 лет, а детей отправят по детским домам. Сын говорит, что даже не читал то, что ему давали подписывать. Он ни в чем не виновен, мы будем обжаловать приговор.

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