Более 400 водителей оштрафовали в Алматы за езду по полосе для общественного транспорта

Сумма штрафа составила более 2 миллионов тенге.

Свыше 400 водителей оштрафованы в Алматы за езду по полосе для общественного транспорта, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Ранее сообщалось, что в городе внедрили систему выявления нарушений водителями, выезжающими на полосу, предназначенную для общественного транспорта.

- Бортовые комплексы системы "Жолак", а это 50 комплексов, включающих 100 камер, установлены на городском общественном транспорте и предназначены для сбора фото-видеоинформации, с целью фиксации нарушений ПДД, а также для обеспечения свободного движения общественного транспорта по выделенной полосе. С момента внедрения, с апреля текущего года, к административной ответственности привлечены 406 водителей, двигавшихся по "выделенке", - сообщили в полиции.

Сумма штрафа составила более 2 миллионов тенге.

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