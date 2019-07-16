60 млрд тенге из бюджета пойдут на строительство взлетной полосы в столичном аэропорту

Руководитель воздушной гавани сообщил, что эксплуатировать новую полосу начнут в 2023 году.

60 миллиардов тенге выделят из бюджета для строительства новой взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту, передает Zakon.kz со ссылкой на Atameken Business.

Ее длина составит 3,5 километров, ширина - 60 метров. Руководитель воздушной гавани сообщил, что эксплуатировать новую полосу начнут в 2023 году. По его словам, строительство запасной полосы является мировой практикой.

- Перевозки растут, трафик увеличивается. У нас климатические условия, что во время буранов наших нужна вторая полоса, чтобы мы могли одну полосу чистить, на второй проводить посадку воздушных судов, - сказал председатель правления международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" Радильбек Адимолда.

Также председатель компании рассказал и о долге перед Банком Развития Казахстана. 24 миллиарда тенге, взятых в кредит у фининститута, были направлены на строительство нового терминала. Теперь заем будут погашать на протяжении 18 лет.

- Да, я подтверждаю, что на сегодняшний день имеются кредитные обязательства перед банком. Поэтому, работаем. Аэропорт его покрывает. Но это не отражается на повышении тарифов для авиакомпаний, - отметил Радильбек Адимолда.

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