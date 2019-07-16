Когда можно купить билеты FlyArystan по минимальным ценам

Летний период на рынке авиации – это сезон очень высокого спроса на авиаперелеты, превышающий предложение в разы.

За 2 месяца операционной деятельности FlyArystan перевезла 127 тысячи пассажиров, из них 70 тысяч было перевезено в июне. Самым популярным маршрутом первого казахстанского лоукостера считается Алматы-Нур-Султан-Алматы. По этому направлению было перевезено 40 тысяч человек, что составляет 33% от общего количество перевезенных пассажиров, сообщает пресс-служба FlyArystan.

По маршрутам из Алматы в города Уральск, Караганда, Тараз было перевезено не менее 20 тысяч пассажиров по каждому из направлений, а в города Павлодар и Шымкент - по 10 тысяч пассажиров. Всего в июне борты авиаперевозчика совершили 729 рейсов, своевременность которых достигла 91%, а коэффициент загрузки воздушных судов превысил 94%.

- На сегодняшний день во флоте авиакомпании 2 самолета Airbus A320, ежедневно выполняющих перелеты по 6 направлениям внутри страны. Между тем в Нур-Султан мы выполняем перелеты дважды в день. На текущий момент мы продали более 225 тысячи билетов, из них 40% - это билеты, купленные пассажирами заранее на будущие перелеты вплоть до 26 октября 2019 года, - рассказала директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.

По данным Международного аэропорта Алматы после начала операционной деятельности FlyArystan пассажиропоток на внутренних рейсах воздушной гавани в мае увеличился на 7%, в то время как в июне прирост составил 31%. В Караганде прирост пассажиропотока в мае составил 63% в мае и 38% в июне. В Павлодаре пассажиропоток увеличился на 40% в июне. Все в сравнении с аналогичными периодами прошлого года.

- С начала полетов цены FlyArystan не менялись и даже сейчас они доступны на нашем сайте www.flyarystan.com. Например, в Уральск билеты по минимальным ценам 12 999 тенге скупают заблаговременно до вылета и сейчас они доступны на перелеты в октябре, в то время как в Тараз места по 3999 тенге возможно забронировать на август, в Нур-Султан - по 6999, в Караганду - по 5999, в Павлодар - по 6999 и в Шымкент - по 4999 тенге в сентябре. Стоит отметить, что более половины всех проданных билетов реализованы по минимальным ценам. В тот же Тараз 90% билетов были проданы по стоимости до 10 тысячи тенге в один конец, в Шымкент - 60%, в Караганду - 55%, а в столицу - 40% от всех проданных, - продолжила Жанар Жайлауова.

Летний период на рынке авиации – это сезон очень высокого спроса на авиаперелеты, превышающий предложение в разы. Авиаперевозчик надеется, что с расширением воздушного флота FlyArystan до 4-х самолетов осенью текущего года, у него будет больше возможности предоставлять доступные перелеты. Также с увеличением авиапарка вырастет не только количество рейсов по имеющимся направлениям, но и расширится маршрутная сеть.

Бюджетная авиакомпания FlyArystan – подразделение авиакомпании Эйр Астана, базирующейся в Алматы и удостоенной рейтинга 4-х звездочной авиакомпании за качество обслуживания, а также награды "Лучшая авиакомпания Центральной Азии и Индии" по оценке Skytrax World Airline Awards.

Флот FlyArystan состоит из двух самолетов Airbus А320-232 в конфигурации 180 посадочных мест, средний возраст которых 6 лет.

К 2022 году планируется увеличение авиапарка авиакомпании до минимум 15 воздушных судов, которые будут базироваться в разных городах Республики Казахстан.

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