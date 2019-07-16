Эксперт: Выступление Токаева четко показывает, что он реагирует на запросы общества

Глава государства в ходе своего выступления ярко и последовательно определил приоритеты своей политики.

Фото : inform.kz

Главный редактор информационно-аналитического центра МГУ Жанар Тулиндинова прокомментировала выступление главы государства на расширенном заседании правительства, передает корреспондент МИА "Казинформ". - Это было первое расширенное заседание с участием избранного Президента РК. Это ключевое событие во внутриполитической жизни Казахстана. Выступление главы государства включало анализ повестки и в то же время раздачу поручений. Это мероприятие по важности стоит вслед за ежегодным Посланием Президента. Естественно, это было своего рода испытанием для Касым-Жомарта Кемелевича. Его выступление показало, что он опытный политик. Я думаю, что это был достойный почин с его стороны, - сказала Жанар Тулиндинова. По ее словам, глава государства в ходе своего выступления ярко и последовательно определил приоритеты своей политики. - Это и социальная политика, это и реагирование на общественные запросы. Одним из центральных стали его поручения по событиям в Арыси. Был объявлен строгий выговор министру обороны. Но, тем не менее, речь об отставке не идет, так как это новый министр, таким образом, исполняется преемственность кадровой политики. Глава государства также высказался по поводу кредитной амнистии. С одной стороны это повысило социальный оптимизм одних групп населения, с другой стороны в обществе высказывались мнения, а не породит ли это иждивенческие настроения в социальной среде. Глава государства подчеркнул, что это будет разовая акция, - добавила Жанар Тулиндинова. Эксперт также отметила высказывания Президента по земельному вопросу. - Это четко показывает, что он реагирует на запросы общества. Также об этом говорят его высказывания по проекту строительства LRT в cтолице. По многим возникающим вопросам был проведен анализ, выявивший многие недоработки, которые вызывали дискуссию в обществе. Я думаю, они будут решаться в ближайшее время, - резюмировала Жанар Тулиндинова.

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