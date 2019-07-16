Проблемы долевого строительства в Нур-Султане решили за 40 млрд тенге

Эти деньги шли двумя траншами – МИИР РК.

40 млрд тенге было выделено в 2018 году из республиканского бюджета на завершение проблемных объектов. Об этом на брифинге "О долевом участии в жилищном строительстве" в МИИР РК рассказал заместитель председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, а также представители акимата Нур-Султан, передает корреспондент Zakon.kz.

40 млрд тенге, по их словам, хватило для того, чтобы заселить 12 объектов. Еще 39 жилых комплексов до сих пор относятся к категории "проблемные".

- В рамках реализации госпрограммы "Нурлы жер" постановлением акимата Нур-Султана создана уполномоченная организация ТОО "Елордакурылыскомпаниясы", а также утвержден порядок финансирования завершения проблемных объектов. В 2018 году на завершение проблемных объектов из республиканского бюджета было выделено 40 млрд тенте. Деньги были выделены на условиях платности, срочности и возвратности. Возврат средств предусмотрен за счет свободных площадей и/или от реализации активов, - сообщил заместитель председателя комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР Бакытжан Качаков.

По его словам, всего в столице 52 "проблемных" объекта, из которых 12 уже заселены. На данный момент там ведутся работы по вводу в эксплуатацию. 39 – особо проблемные объекты, по которым ведется завершение работ по госпрограмме "Нурлы жер".

- В 2017 году правительство выделило 40 млрд тенге на завершение строительства проблемных объектов столицы, эти деньги шли двумя траншами. Первые 20 млрд в прошлом году, в этом еще 20 млрд будут выделены на 4 года на основе возвратности средств. Для строительства проблемных объектов была создана строительная компания "Елордакурылысы", которая является непосредственным участником межведомственной комиссии при акимате и рассматривает перечень проблемных объектов, - заключил он.

Он заверил, что все 39 объектов будут достроены к 2023 году.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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