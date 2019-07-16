Новые рейсы запустят из Нур-Султана в Шанхай и Урумчи

Планируется открытие рейса Нур-Султан – Шанхай в первом квартале 2020 года.

Планируется открытие новых рейсов из Нур-Султана в Шанхай и Урумчи, передает Zakon.kz со ссылкой на КГА МИИР РК.

В рамках проведения Международного Форума авиакомпаний и аэропортов Routes Silk Road – 2019, Комитетом гражданской авиации и акиматом Нур-Султана были подписаны Меморандумы о взаимопонимании с одной из крупнейших авиакомпаний Китая – China Eastern Airlines, а также с китайской бюджетной авиакомпанией Urumqi Airlines.

Подписанные Меморандумы о взаимопонимании предусматривают возможность открытия прямых рейсов из пунктов на территории Китая в столицу страны - Нур-Султан.

В частности, планируется открытие рейса Нур-Султан – Шанхай в первом квартале 2020 года.

Необходимо отметить, что планируют выполнять полеты в данном направлении и казахстанские авиакомпании.

Штаб-квартира China Eastern Airlines находится в Шанхае. Авиакомпания China Eastern Airlines управляет парком более чем из 700 воздушных судов со средним сроком эксплуатации менее 5,5 лет. Таким образом, авиакомпания является обладателем одного из самых молодых парков ВС в мире.

Также, будучи членом авиационного альянса SkyTeam, авиакомпания China Eastern Airlines обслуживает свыше 100 миллионов пассажиров по всему миру, занимая 7-е место в мире. На сегодняшний день China Eastern Airlines осуществляет перевозки по 1052 направлениям в 177 стран мира.

Авиакомпания Urumqi Airlines при выполнении регулярных рейсов эксплуатирует 15 пассажирских самолетов.

Комитетом гражданской авиации, в рамках Форума Routes Silk Road – 2019, будет продолжена активная работа по открытию новых международных авиамаршрутов, что в свою очередь будет способствовать дальнейшему развитию Нур-Султана, как транспортно-логистического хаба в центре Евразии.

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