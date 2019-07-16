Казахстан перейдет на латиницу в заявленные сроки

Перевод на латиницу делопроизводства центральных государственных органов начнется в 2024-2025 годах.

Информацию о том, что переход на латинскую графику продлится до 2030-2035 года в Казахстане, опровергли в министерстве культуры и спорта.

Ранее издание "Известия" опубликовало новость, что правительство Казахстана рассматривает "возможность продлить смену алфавита еще на десять лет".

- Согласно указа первого президента Республики Казахстан – Елбасы "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику" правительством Казахстана был утвержден план мероприятий по поэтапному переводу до 2025 года, - прокомментировал Sputnik Казахстан председатель комитета языковой политики Минкультуры и спорта Галымжан Мельдешов.

План мероприятий по переходу на латиницу состоит из трех этапов. В 2018-2020 годах в стране намерены провести работы по совершенствованию нормативно правовых актов (НПА), разработать правила правописания на новом алфавите и IТ-приложения для текстового перекодировщика на латиницу.

- Следующий этап намечен на 2021-2023 годы. В этот период планируется перевод действующих НПА, принятых государственными и местными исполнительными органами на латинскую графику, выдача паспортов, удостоверений и других документов, - отметил Мельдешов.

В 2024-2025 годы начнется перевод на латиницу делопроизводства центральных государственных органов и местных исполнительных органов, государственных СМИ, а также организаций образования.

- В данное время разрабатывается проект государственной программы по развитию и функционированию языков на 2020-2025 годы. Основная задача - модернизация казахского алфавита на основе латиницы, - добавил Мельдешов.

По поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева Казахстан должен перейти на латиницу до 2025 года. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев говорил, что будет учитываться общественное мнение в части недочетов в алфавите.

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