Жертв в Арыси могло бы быть больше – эксперт о ЧП в Казахстане

Избежать большого количества жертв помогли именно казахстанские военные, заявил специалист.

Военный обозреватель Таджикистана Абдулмаджид Давлатов прокомментировал сложившуюся ситуацию в казахстанском городе Арыси, сообщает интернет-портал polit-asia.kz.

- Наблюдая за ситуацией в казахстанском Арыси, пришел к выводу, что жертв среди гражданского населения могло бы быть намного больше. Свои слова объясню следующим. Во-первых, взрыв по своим масштабам был колоссальной мощности. Его было видно даже в иллюминаторах, пролетающих мимо самолетов. Во-вторых, читая казахстанскую прессу, узнал, что вблизи арсенала, практически в шаговой доступности, находится не только частный сектор, но и многоэтажки, где проживало в основном гражданское население, — резюмировал эксперт.

Таджикский эксперт прокомментировал обстоятельства, которые позволили избежать больших жертв среди гражданского населения.

- Избежать большого количества жертв помогли именно казахстанские военные. Слаженными действиями по эвакуации гражданского населения, организованным на высшем уровне процессом по ликвидации последствий ЧП, постоянным контролем и пристальным вниманием со стороны первых руководителей министерства обороны. Малое количество жертв после ЧП в Арыси и есть прямой показатель эффективности действий казахстанских военных. Кстати, был крайне удивлен, когда сразу после взрыва военных попытались сделать крайними. Да, бесспорно, ответственность за взрывы действительно лежит на совести всех должностных лиц, имеющих прямое отношение к арсеналу. Однако не стоит забывать, что работа с боеприпасами — это всегда риск, а порядок организации процесса их хранения очень сложный. Тем более, что в таких арсеналах хранятся и списанные боеприпасы, с которыми могут возникать проблемы, как при хранении, так и при утилизации. Поэтому говорить о виновных и крайних сейчас очень рано. Во всем разберется специальная комиссия, которая, как раз сейчас, уже вовсю работает.

Возвращаясь к ЧП в Арыси, то практически со сто процентной уверенностью могу сказать, что процесс хранения боеприпасов на складах был организован на высшем уровне, иначе последствия взрывов, были бы еще хуже. Более того, такие инциденты со взрывами и пожарами происходили бы намного чаще. Возьмите, к примеру, другие страны, все ту же Украину, хотя там и списывают все всегда на диверсии, подобные происшествия происходят практически каждый год. Начиная с 2015 года, произошло пять происшествий на военных складах. И жертв среди гражданского населения, там намного больше. К слову, случались взрывы и пожары на военных складах в странах с самыми мощными вооруженными силами и военными бюджетами — в США, Китае и России. Так, что в этом плане никто не застрахован. И палка раз в год стреляет, — считает таджикский военный эксперт.

Абдулмаджид Давлатов отметил, что при освещении ЧП в Арыси СМИ и остальные работники информационной сферы в основном подвергались эмоциям, и совсем забыли про объективность.

- А еще сделал для себя выводы, что некоторые казахстанские журналисты, блогеры и другие работники информационной сферы совсем забыли про объективность, освещая ситуацию в Арыси. Со всех углов звучали разные версии происшествия и не одна, на мой взгляд, не была реалистичной. Критиковали всех, и не только командование казахстанской армии, но и правительство. Сравнивали Арысь с трагедией вселенского масштаба. Хочу отметить, что, в результате ЧП в Арыси погибло три человека, из которых только один гражданский. Но никто не обращает внимания на официальную статистику жертв среди населения, например, в результате ДТП и на отдыхе. Все те же казахстанские блогеры распространяют в сети информацию, что только за шесть месяцев 2019 года погибло 850 человек. Это показывает, что жертвы и число пострадавших в ДТП, при купании в водоемах и просто по неосторожности постоянно растет. Вот где нужно поднимать шум и предпринимать меры. Направлять свой пыл, чтобы это предотвращать, — подчеркнул эксперт.

Эксперт также поделился своими размышлениями насчет причин возникновения пожара на складах.

- Причины происшествия выяснит специальная комиссия, это может быть человеческий фактор, нарушение правил противопожарной безопасности, или технические сбои. Поэтому повторюсь, что никому, а тем более дилетантам, торопиться с выводами на этот счет не стоит. Нужно ждать оглашения официальных результатов работы специальной комиссии, которая, и расставит все точки над i, — заключил Абдулмаджид Давлатов.

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