Компания Schneider Electric помогла увеличить уровень добычи газа в Казахстане

Благодаря эффективной стратегии КПО по развитию местного содержания был задействован максимум локальных ресурсов.

Добыча газа в Казахстане увеличилась благодаря совместному проекту Schneider Electric и "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.", передает Zakon.kz.

16 июля прошла торжественная церемония отгрузки модульных подстанций, произведенных на территории Казахстана мировым лидером в области цифровой трансформации в сферах управления энергией и автоматизации, компанией Schneider Electric, в партнерстве с "PSI Engineering".

Данные модульные подстанции разработаны в рамках проекта по снятию производственных ограничений по газу (СПОГ) по заказу компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) для последующей эксплуатации на нефтегазоконденсатном месторождении Карачаганак.

Благодаря эффективной стратегии КПО по развитию местного содержания был задействован максимум локальных ресурсов: более 150 казахстанских специалистов приняли участие в производстве подстанций, была задействована казахстанская продукция, а также загружены мощности Карасайского машиностроительного завода (ТОО "PSI Engineering").

В ходе реализации также удалось передать коллегам из Казахстана ценные знания и многолетний опыт Schneider Electric в управлении энергопотреблением, что послужит на благо Республики в будущем. Проект стал первым в своем роде — ранее подобные модульные подстанции производились исключительно за рубежом.

Добыча на Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении происходит в агрессивной среде с высоким содержанием серы, поэтому в отношении электротехнического оборудования применяются особые требования к пожаробезопасности и информационной безопасности. По итогам проекта СПОГ, на базе Карасайского машиностроительного завода были произведены пять модульных подстанций с учетом специфических особенностей месторождения:

1.электрощитовая среднего напряжения;

2.электрощитовая низкого напряжения;

3.аккумуляторная;

4.здания ОВиКВ;

5.здания КИП/операторная.

- Особенностью этого контракта, является то, что ранее такие подстанции изготавливались за рубежом и это первая практика по их производству в Казахстане. Стратегия КПО по развитию местного содержания в проекте СПОГ, реализуемая при непосредственной поддержке Министерства энергетики РК и Полномочного органа PSA, позволила задействовать в изготовлении подстанций казахстанские материалы, загрузить мощности Карасайского машиностроительного завода, привлечь для работы казахстанских специалистов и передать технологию и знания Schneider Electric казахстанским партнерам, — отметил Эдвин Блом, генеральный директор КПО.

Все модульные подстанции успешно прошли комплексные заводские приемочные испытания, полностью готовы к эксплуатации и сегодня были отгружены на Карачаганакское месторождение.

Благодаря проекту, на месторождении Карачаганак будет поддерживаться максимальный уровень добычи газа. Предполагается, что СПОГ позволит перерабатывать дополнительные объемы сырого газа до 4 млрд м3 в год. Эти объемы газа будут использованы для обратной закачки в пласт и максимизации уровня добычи жидких углеводородов, дополнительный прирост которых составит около 10 млн тонн. В дальнейшем, это послужит ресурсом для реализации последующих инвестиционных проектов на месторождении.

- Мы с гордостью сообщаем о переходе в финальную фазу проекта для компании КПО по поставке высокотехнологичных модульных подстанций, впервые произведенных по передовым международным технологиям на базе локального производства — Карасайского машиностроительного завода "PSI Engineering". Этим проектом Schneider Electric еще раз подтверждает приверженность своей стратегии развития инвестиций, инноваций и компетенций в Республике Казахстан, — Максим Агеев, генеральный директор Schneider Electric Kazakhstan.

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