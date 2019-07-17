Россиянин незаконно пересек границу с Казахстаном

7 иностранцев выдворены за пределы страны.

За сутки проведения оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2019-лето" транспортными полицейскими выявлено 2 уголовных правонарушения по факту умышленного незаконного пересечения государственной границы Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Так, 16 июля т.г. сотрудниками транспортной полиции на железнодорожном вокзале ст. Петропавловск задержан 38-летний гражданин Российской Федерации, который в 2017 году умышленно незаконно пересек государственную границу РК, - сообщили в полиции.

Также было выявлено 48 фактов нарушения правил пребывания иностранцев в РК, из них - 46 граждан СНГ и 2 дальнего зарубежья. 7 иностранцев выдворены за пределы страны.

Привлечено к административной ответственности 5 граждан Республики Казахстан за нарушение приглашенными иностранцами установленных правил пребывания. Поставлено на учет в ОВД - 22 человека.

С 16 по 19 июля В Казахстане проводится ОПМ "Нелегал-2019-лето" с целью выявления лиц незаконно пребывающих в РК пресечения каналов незаконной миграции на участке обслуживания Департамента. В первый день мероприятия задействовано почти 300 сотрудников линейных подразделений Департамента.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!