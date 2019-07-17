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Министр экологии поручил выяснить причину массовой гибели воробьев в ЗКО

В районном СЭС, куда позвонили обеспокоенные жители, сказали, что птиц убило током.

Фото : uralskweek.kz17 июля 2019, 17:20

В нескольких районах Аксая ЗКО выявили массовую гибель воробьев. Министр экологии поручил определить причину происходящего, передает Zakon.kz.

- Поручил территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Западно-Казахстанской области выяснить причину массовой гибели птиц в нескольких районах Аксая. Результаты исследований будут доведены до общественности, - написал в своем Твиттере Магзум Мирзагалиев.

Как ранее сообщало издание "Уральская неделя", большое количество мертвых птиц обнаружил жители во дворе дома №43 в 4 микрорайоне, а также в районе старого города и 10-м микрорайоне. В районном СЭС, куда позвонили обеспокоенные жители, сказали, что птиц убило током. Но аксайцы не верят в такую версию, и считают, что оголенные провода не могли убить такое количество воробьёв. Кто-то считает, что птицы отравились чем-то в мусорке, кто-то заметил, что последний дождь был какой-то странный, кто-то думает, что был выброс сероводорода. 16 июля сотрудники ветеринарной лаборатории взяли трупики птиц на экспертизу, которая будет сделана в Нур-Султане.


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