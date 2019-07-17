"Не знаем, куда пойдём". Жителей Семея попросили освободить квартиры за 10 тысяч тенге

За пять лет во многих семьях сбережений так и не появилось, но зато появились дети.

В Семее скандалят дети-сироты и другие жители 60-квартирного арендного дома. Людям давали пять лет, чтобы снимать квартиры за 10 тысяч тенге и параллельно копить на собственные, но обзавестись за это время капиталом льготники не смогли, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

Этот 60-квартирный дом был построен как общежитие для тех, кто нуждался во временном жилье. Крышу над головой тогда получили дети-сироты и матери-одиночки. По условиям контракта квадратные метры давались им лишь на пять лет. И платить за них нужно было по 10 тысяч тенге каждый месяц. Параллельно - копить на свои квартиры. Люди об этом знали, но собрать необходимую сумму так и не смогли. Теперь с ужасом ждут выселения.

- У меня не было, честно говоря, возможности до этого времени накопить на другой дом какой-нибудь. Я хотела бы, чтобы хотя бы немного, на несколько лет или продлили, или оставили возможность в ипотеку или как-нибудь приобрести это жильё. С детьми куда нам идти, куда мы сейчас подадимся? У нас даже завтра на квартиру, чтобы квартиру снимать, денег нет, - сказала Лаура Рахманова.

За пять лет во многих семьях сбережений так и не появилось, но зато появились дети. Мадина Исабаева успела родить троих, и всё это время семья жила на небольшую зарплату мужа. Копить, по словам женщины, у супругов не было возможности. То, что пять лет пролетят так быстро, семья никак не ожидала.

- Сейчас не знаем, куда пойдём, потому что этот вопрос мы поднимали уже очень давно, уже где-то год. Мы обращались везде, мы и в министерство писали, и областного акима просили. Нам обещали, что в марте будет собрание, что помощь какая-то будет. Вот честное слово, идти некуда, мне как ребёнку-сироте действительно некуда идти. И я не знаю, что я буду делать, - посетовала Мадина Исабаева.

В местном центре занятости населения говорят, главным пунктом договора было открыть счета в банке и копить на собственное жильё. Именно поэтому для жильцов общежития сделали такие скидки на аренду. Об этом, по словам чиновников, все люди точно знали. Как и о том, что срок аренды заканчивается в августе.

- За месяц, согласно закону, мы всем жителям, у которых истекает срок проживания, письменные уведомления о том, что за месяц они должны были коммунальные услуги, аренду, всё оплатить и приготовиться к освобождению. Когда с ними заключали договор, данные жильцы должны были заключить договоры с "Жилстройбанком", которые счета они нам предъявили, в течение пяти лет они должны были собирать или делать свои накопления, - отметил замдирекотра центра занятости Семея Кайрат Жунусов.

Места в общежитии, по словам чиновников, уже ждут другие не менее нуждающиеся. Поэтому хотят этого теперь уже бывшие жильцы или нет, но им придётся освободить квартиры. Обеспокоенные люди просят дать им хотя бы отсрочку на переезд, ведь за месяц им придётся найти не только новое жилье, но и учебные заведения для детей.

Несколько часов назад аким Восточно-Казахстанской области на своей странице в Facebook прокомментировал сложившуюся ситуацию и заверил, что никакого выселения не будет.

- Переговорил с акиматом города Семея. Никто никого из данного малосемейного общежития выселять не будет! Также хочу предостеречь должностых лиц разного уровня от принятия необдуманных решений. Социальная защита населения - один из важнейших приоритетов нашей работы, - написал Даниал Ахметов.

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