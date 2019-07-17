45 градусов жары. Количество вызовов скорой выросло в разы

В такую жару врачи советуют больше пить и из дома без надобности не выходить.

В ближайшие дни в южных регионах воздух прогреется до 45 градусов, и это только в тени. На солнце, понятно, будет куда жарче. Знойная пора уже раскалила нервы жителей страны до предела. Медики тоже с трудом справляются с потоком больных, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

В колл-центре станции скорой помощи жаркая пора. Телефоны здесь не умолкают ни на минуту. Утомленные солнцем казахстанцы всё чаще обращаются к врачам. Основные причины: обмороки, сердечные приступы, высокое давление и головная боль.

- Количество вызовов в среднем увеличилось примерно на 200 в сутки. Если у нас было 2 400, сейчас 2 600, в связи с температурой. В основном вызывают кардиологические больные, гипертоники, люди пожилого возраста, - рассказал старший врач оперативно-диспетчерского отдела станции скорой помощи Вадим Восканов.

В такую жару врачи советуют больше пить и из дома без надобности не выходить. Но душным помещениям алматинцы предпочитают водоёмы. Вода хоть и не блещет чистотой, но плескаться в ней жители готовы днём и ночью. В такой зной спасателям некогда прохлаждаться.

- Мы должны объяснять людям, чтобы дальше буйков не уходили. Чтобы не было перегрева, долго на солнце не сидели. В случае перегрева, если человек заходит в воду, у него получается синкопальное утопление - это рефлекторная остановка сердца, - рассказал спасатель Бауржан Колбосынов.

А вот продавцам мороженого жара, напротив, в радость. За холодным лакомством у киосков выстраиваются очереди. Предприниматели отмечают, продажи бьют все рекорды.

- Сильная жара, конечно, влияет, все хотят что-то холодное, вкусное. Килограммов где-то 50, наверное, продаём. Это вот за сутки, - рассказала Акерке Жолдыбаева.

Днем жара невыносима. Даже на севере уже знойно. Водоёмы притягивают детей и взрослых. В такую погоду жители не прочь окунуться даже в фонтан.

Впрочем, это ещё не предел. Синоптики заявляют: горячая пора впереди. Жарче всего придётся жителям Кызылординской и Туркестанской областей.

- На основную территорию Казахстана продолжают поступать тёплые воздушные массы с районов Ирана. В связи с чем ожидается сухая и жаркая погода, - сообщила инженер-синоптик РГП "Казгидромет" Жанар Серлибаева.

Говорить о спаде жары пока рано. Горячие воздушные массы не спешат покидать южные регионы. В ближайшие дни столбики термометров здесь поднимутся до 45 градусов. Немного остыть можно будет разве что на севере и востоке Казахстана. Там небесная канцелярия готовит дожди с грозами. Правда, кратковременные.

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