"Астана" проиграла в ответном матче и вылетела из Лиги чемпионов

Румынский клуб выиграл противостояние со счетом 3:2.

Футболисты "Астаны" проиграли румынскому ЧФР "Клужу" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и завершили участие в главном клубном турнире Европы, сообщает Vesti.kz.

Встреча состоялась в румынском городе Клуж-Напока и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Чемпион Казахстана вышел вперед уже на четвертой минуте матча. Это произошло после сольного прохода Романа Муртазаева от центра поля и удара из-за пределов штрафной площадки.

Однако на десятой минуте хозяевам поля удалось отыграться, гол на свой счет записал Билель Омрани. А спустя 16 минут футболисты ЧФР впервые в этом противостоянии повели в счете, произошло это после срезки мяча в свои ворота Евгением Постниковым.

Во втором тайме, а именно на 73-й минуте после рикошета от Абзала Бейсебекова Омрани оформил дубль. Причем именно он бил по воротам, когда Постников срезал мяч в свои ворота.

Таким образом, ЧФР "Клуж" выиграл противостояние со счетом 3:2 и вышел в следующий раунд турнира, где сыграет с израильским "Маккаби" из Тель-Авива. "Астана" продолжит выступление в еврокубках во втором круге квалификации Лиги Европы.

Первый матч, который состоялся 9 июля на стадионе "Астана Арена" в столице Казахстана, "Астана" выиграла со счетом 1:0.

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