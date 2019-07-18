Преподаватель из Нур-Султана помогает молодежи начать свой бизнес

Я преподаю основы экономики в колледже, где на занятиях мы составляем бизнес-планы проектов.

Бизнесвумен и преподаватель одного из столичных колледжей Салтанат Жумабаева является ментором-тренером в совместном проекте Министерства образования и науки и Всемирного банка по развитию молодежного корпуса Zhas Project.

Менторы проводят тренинги для участников проекта в начале и в конце программы обучения, а также ежемесячно встречаются с молодыми людьми на протяжении реализации их проектов.

Салтанат рассказала о Zhas Project, менторстве и проектах молодых ребят.

- Салтанат, расскажите, пожалуйста, как Вы стали ментором в Проекте развития молодежного корпуса?

- Я преподаю основы экономики в колледже, где на занятиях мы составляем бизнес-планы проектов. Моим студентам я всегда подсказываю разные способы открытия своего бизнеса. Один из них в начале года подошел ко мне и сказал, что хочет открыть теплицу, про которую я писала бизнес-план, но заниматься благотворительностью он будет первые полгода. Я была удивлена, так как всегда их учила зарабатывать деньги. Тогда он мне рассказал про Zhas Project, открыл на сайте свой кабинет и все показал. Там я и увидела информацию про набор менторов и подала заявку.

- Как началось Ваше менторство?

- Мое менторство началось с момента подачи заявки. На уроках моим студентам я давала задание разделиться на группы и создать совместно свои бизнес-проекты, с теми же требованиями, как в Zhas Project. Большинство из них подали заявки. Также я поехала в село Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области, где буквально в последний день подачи заявок рассказала молодежи о проекте. Из всех моих ребят до оценочной комиссии дошли пять команд, а рандомизацию прошли две группы. Сейчас я являюсь ментором в трех проектах. Один из них - по сельскому хозяйству, второй - кулинарный проект, блинная, и третий - кукольный театр. Проекты интересные, и, я думаю, у ребят получится все реализовать.

- Салтанат, что Вы думаете о Zhas Project?

- Очень символично, что в столице проект стартовал в Год молодежи. Он дал возможность молодым реализовать свои мечты и попробовать себя в бизнесе. Также воспитательная часть очень хорошо проявляется. Zhas Project обучает ребят азам бизнеса, а также как сплотиться в командной работе. Очень жаль, что это последний год реализации проекта в Казахстане.

Подробнее о менторстве в Zhas Project.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!