Судья Актюбинского областного суда осужден за мошенничество

Он завладел деньгами руководителя госпредприятия в сумме 2,8 млн тенге.

К четырем годам лишения свободы приговорен бывший судья Актюбинского областного суда Туленова Ж., сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного Департамента Агентства РК по противодействию коррупции.

Как сообщили в ведомстве, ранее окончено досудебное расследование в отношении бывшего судьи Актюбинского областного суда Туленова Ж.

- Туленов Ж. путем обмана и злоупотребления доверием завладел деньгами руководителя государственного предприятия в сумме 2,8млн тенге за принятие решения об отмене итогов конкурса по государственным закупкам аварийно-спасательных услуг, не входящего в его компетенцию. 12 июля 2019 года приговором суда города Актобе Туленов Ж. осужден к 4 годам лишения свободы. Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, – сообщили в пресс-службе Департамента Агентства РК по Актюбинской области.

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