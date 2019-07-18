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Три энергоблока АЭС в Тверской области отключены от сети

Последствий для потребителей из-за отключения энергоблоков нет.

Фото : tverlife.ru18 июля 2019, 12:19

Первый, второй и четвертый энергоблоки Калининской АЭС в Тверской области отключили от сети из-за остановки одного из трансформаторов, сообщил РИА Новости представитель концерна "Росэнергоатом".

- Причины случившегося выясняются, - добавил собеседник.

По его словам, проблем с оборудованием нет.

Как сообщили в "Системном операторе" (диспетчер Единой энергосистемы), последствий для потребителей из-за отключения энергоблоков нет.

Калининская атомная электростанция (КАЭС) расположена на севере Тверской области на южном берегу озера Удомля. Ее начали строить в 1974 году, а в эксплуатацию ввели в 1984-м.
В составе станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. По итогам прошлого года станция поставила рекорд выработки электроэнергии за всю историю эксплуатации российских АЭС.


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