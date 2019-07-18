Названы причины коррупции в сфере здравоохранения

На сегодняшний день 13 сотрудников территориальных подразделений Минздрава подозреваются в коррупции.

Число совершенных коррупционных правонарушений в сфере здравоохранения не уменьшается. Одна из причин низкая заработная плата и отсутствие жилья. Об этом на совещании в Агентстве по противодействию коррупции сообщил заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Казахстана Нурлыбек Асылбеков, передает корреспондент Zakon.kz.

- С начала текущего года, по оперативным данным антикоррупционной службы, в отношении 13 сотрудников территориальных подразделений Комитета и двух сотрудников подведомственной организации Комитета РГП "Национальный центр экспертизы" возбуждено 9 уголовных дел по подозрению в совершении коррупционных правонарушений. Необходимо отметить, что с момента образования нового Комитета задержаны 2 сотрудника территориальных департаментов – Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей. Из 15 сотрудников на сегодняшний день осуждены и уволен 4 сотрудника территориальных подразделений и 2 сотрудника подведомственных организаций Комитета. В отношении остальных лиц уголовные дела находятся в производстве или на рассмотрении суда, - сообщил Асылбеков.

Также, по его словам, за совершение коррупционных преступлений сотрудниками территориальных подразделений уволены по собственному желанию руководители департаментов Акмолинской, Мангистауской, районного управления Жамбылской областей.

- За первое полугодие текущего года, несмотря на проводимые мероприятия по профилактике коррупции, выезды руководства Комитета, уполномоченного по этике Комитета и другие проводимые мероприятия, число совершенных коррупционных правонарушений, к сожалению, не уменьшаются. Одна из причин, возможно остается низкая заработная плата, социально-бытовые проблемы, в первую очередь, отсутствие жилья. За аренду сотрудники вынуждены платить немалые суммы, - отметил заместитель председателя Комитета.

Он добавил, что мониторинг коррупционных правонарушений показал, что основными зонами коррупционных рисков в сфере охраны общественного здоровья являются нарушения, связанные с выдачей разрешительных документов, нарушения, связанные с проведением проверок объектов, нарушение, не связанное с основной детальностью Комитетов – содействие в трудоустройстве или нарушение финансово-хозяйственной деятельностью.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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