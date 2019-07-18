Женщину сбили насмерть на пешеходном переходе в Карагандинской области

ДТП произошло на автодороге Саранское шоссе.

В Карагандинской области водитель автомобиля Ваз 2110 совершил смертельный наезд на женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного Департамента полиции.

- 18 июля текущего года, около 08:00 часов на автодороге Саранское шоссе по предварительным данным на пешеходном переходе 29-летний водитель автомашины Ваз 2110 совершил наезд на пешехода. В результате ДТП женщина скончалась на месте. Данный факт зарегистрирован в полиции по ст. 345 ч. 3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование, – говорится в сообщении ведомства.

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