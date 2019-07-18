Столичные полицейские проведут мобильный прием граждан

Акция будет проводиться в 4-х точках города.

19 и 20 июля столичные полицейские проведут республиканскую акцию "Приемная на дороге", сообщает сайт акимата города.

С 9 утра до 19 часов вечера жители и гости города смогут получить консультативную и правовую помощь по вопросам обеспечения общественной и дорожной безопасности, соблюдения миграционного законодательства и т.д.

Мобильный прием граждан проведут сотрудники административной и местной полиции, а также миграционной службы.

Акция будет проводиться в 4-х точках города: на территории ТРЦ "MEGA Silk Way" (ул. Акмешит, 55/23), специализированного ЦОНа (ул.20-40), ТРЦ "Рахмет" (пр. Б. Момышулы, 10), СК "Алатау" (пр. Тауелсиздик, 1/1).

Также можно будет обратиться по телефону "Горячей линии": 8(7172) 71-69-77, моб.тел: 8-776-197-23-48.

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