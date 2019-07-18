Ахметзакиров: Клиентоориентированность – главная задача предстоящих преобразований

Определен новый вектор развития страны, где ключевым является верховенство права и справедливое правосудие.

Руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Наиль Ахметзакиров провел совещание с участием руководителей структурных подразделений Департамента и Администраторов судов. На совещании были обсуждены итоги работы ведомства за первое полугодие 2019 года. Совещание проведено посредством видеоконференцсвязи с регионами, сообщает Zakon.kz.

Открывая работу совещания, руководитель Департамента Н. Ахметзакиров акцентировал внимание на достигнутых результатах преобразований, проведенных в судебной системе за прошедший период. Спикер также обозначил приоритетные задачи в рамках реализации предвыборной платформы Президента.

- Определен новый вектор развития страны, где ключевым является верховенство права и справедливое правосудие. Перед нами поставлены амбициозные задачи, реализация которых в конечном итоге скажется на уровне жизни и благосостоянии наших граждан, - отметил Ахметзакиров.

На совещании глава Департамента озвучил дальнейшие перспективы развития, которые он разделил на несколько блоков, таких как "Создание комфортных условий для граждан", "Инфраструктурное развитие судов", "Цифровизация" и т.д.

Глава Департамента отметил, что проводится большая работа по созданию наилучших условий для посетителей судов и предоставления качественных судебных услуг в новом формате. В рамках реализации программы "7 камней правосудия" в местных судах успешно апробирован ряд пилотных проектов: "Виртуальный суд", "Ночной суд", "Татуласу: сотқа дейін, сотта", "Электронная очередь", "Электронное дело" и т.д., направленных для удобства участников процессов. Отмечена важность дальнейшего инфраструктурного развития судов, в том числе строительство новых зданий.

Одним из значимых проектов для посетителей судов являются повсеместно открывающиеся фронт-офисы. На сегодняшний день открыто уже 94 фронт-офиса, до конца года планируется открыть еще 43. Всего фронт-офисы откроются в 137 зданиях, которые будут обслуживать 174 суда. Кроме того, существует большой потенциал для открытия как минимум в 129 зданиях судов фронт-офисов в упрощенном формате.

Руководитель Департамента особо акцентировал внимание на продолжении работы по дальнейшей цифровизации судебной системы, так как развитие информационных технологий и запросы общества, диктуют необходимость новых, более удобных и прозрачных решений.

- Сегодня в судах активно используется видеоконференцсвязь, посредством которой мы ежегодно проводим не менее 17 тыс. процессов. Также растет доля применения мобильной видеоконференцсвязи, отличительной чертой которой является использование гаджетов для участия в процессе. С начала текущего года уже проведено свыше 6 тыс. судебных заседаний в таком формате. Среди граждан особую популярность набирает сервис "Судебный кабинет". В отчетном периоде через него поступило более 525 тыс. документов. Доля заявлений в электронном формате составляет 77%, - отметил спикер.

Для установления обратной связи с участниками судебных процессов налажена работа проекта "Digital Agent", который предоставляет возможность оценить комфорт, сервис, судебные процедуры и работу персонала судов, а также оставить жалобы и предложения.

- Сейчас в систему оценки "Digital Agent" внесены данные всех судов. Для улучшения сервиса мы изучаем все критические оценки и работаем по ним целенаправленно. Общественная оценка судебной системы позитивно скажется на повышении качества и эффективности работы судов, ответственности сотрудников судов и в целом росте авторитета судебной ветви власти, - подчеркнул он.

Резюмируя свое выступление, глава Департамента поручил провести функциональный анализ в целях оптимизации и структуризации отделов Департамента и его территориальных подразделений, путем выявления и исключения несвойственных функций.

- В конечном результате мы должны не только обеспечить нормальные условия работы для сотрудников судов, но и предоставить комфортный сервис для всех граждан участвующих в судебном процессе. Клиентоориентированность и удовлетворенность граждан нашей работой – главная задача предстоящих преобразований, - сказал он.

На совещании выступили заместители главы Департамента и руководители структурных подразделений по отдельным направлениям работы судебного администрирования.

Кроме этого, были обсуждены результаты проектных мероприятий, соблюдение финансовой дисциплины, работа канцелярий местных судов и другие вопросы.

Подводя итоги работы совещания, Ахметзакиров определил проблемные вопросы, требующие внимательного изучения и принятия системных мер, дал конкретные поручения руководителям территориальных подразделений по улучшению их деятельности.

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