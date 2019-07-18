Проблемы у инвесторов начинаются с приездом в Казахстан - Антикоррупционная служба

Взаимодействие с бизнесом и инвесторами позволяют инициировать необходимые законодательные изменения.

Проблемы у инвесторов начинаются с приездом в Казахстан, сообщил на брифинге директор департамента антикоррупционной политики Агентства по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Здесь руководитель ТОО "Империя Фуд" Алексей Белоусов присутствует. Когда человек только зашел в Казахстан, мы взяли на сопровождение. С вероятностью 80% могу сказать, что проект бы не состоялся, если бы в ходе реализации проекта Агентство не вмешалось. Потому что у инвестора проблемы начинают с того периода, как он приходит в Казахстан. Начиная от регистрации, заканчивая получением разрешения, - сообщил Сабирбаев.

По его словам, суть проектного офиса Protecting business and investments заключается в создании комфортных условий для инвесторов.

- Главная задача - снятие административных барьеров, которые государственные органы у нас любят создавать, а также решение юридического сопровождения, - уточнил глава департамента антикоррупционной политики.

Также он рассказал, что помимо приглашения инвесторов, другим не менее важным вопросом является удержание инвесторов в Казахстане.

- У нас есть в Актюбинске теплица, мы помогали инвестору. А он признался, что он такую же теплицу строил в Грузии. Разрешение на строительства теплицы в Грузии ему обошлось в 10 тыс. евро и 2-3 недели. У нас 100 тыс. евро и 5 месяцев. Но если бы мы не подключились, то разрешение он бы еще полгода получал. Здесь как раз стоит вопрос, что помимо приглашения инвесторов сюда, их нужно еще удержать. Мы для этого мы их сопровождаем. Единственное условие, которое Агентство выставляет взамен инвесторам, 100 % гарантия со стороны инвестора на честное и добропорядочное ведение бизнеса в Казахстане, - отметил Данияр Сабирбаев.

Многие вопросы, по его словам, у инвесторов возникают исходя из не совсем совершенного законодательства. В пример он также привел ситуацию в Актюбинской области, когда инвестор планировал запустить теплицы пятого поколения.

- У нас в СНИПах нет требований по теплицам 5-го поколения. Они не регулируют их. Здесь как раз возникают вопросы по получению разрешений. К сожалению, наше законодательство не успевает подстраиваться под современные требования новых технологий. Тесное взаимодействие с инвесторами и предпринимателями позволяет Агентству возможность инициировать те или иные законодательные изменений, - заключил Сабирбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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