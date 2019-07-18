Создание курса лекций по английскому праву обсудили в Алматы

Как нигде в мире именно судьям, составляющим элитный корпус судебной власти, английское право обязано своим непоколебимым характером и неизменностью своего высокого качества.

Евразийская юридическая Академия имени Д.А. Кунаева при поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы и Международного финансового центра "Астана" провела круглый стол в связи созданием специального курса лекций по английскому праву для студентов и магистрантов Академии, сообщает Zakon.kz.

Открывая дискуссию, ректор Евразийской юридической Академии имени Д.А. Кунаева, профессор Омирали Жалаири отметил перспективы необходимости имплементации принципов английского общего права в действующее право РК в условиях глобализации. Как нигде в мире именно судьям, составляющим элитный корпус судебной власти, английское право обязано своим непоколебимым характером и неизменностью своего высокого качества.

И в данном аспекте многовековой опыт, накопленный в сфере функционирования английского права, заслуживает самого пристального внимания. Актуальность проблем имплементации принципов английского общего права в казахстанское право объясняется и тем, что правовые системы Республики Казахстан и Великобритании базируются на ценностях, которые в своем большинстве являются общими.

В мероприятии приняли участие ученые высших учебных заведений Алматы, работники государственных органов и представители общественных объединений.

В рамках круглого стола обсуждены вопросы о перспективах имплементации принципов английского общего права в правовую систему РК. По мнению заместителя исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, члена Венецианской Комиссии Совета Европы от Республики Казахстан, доктора юридических наук, профессора Игоря Рогова, это будет иметь мультипликативный эффект, т.е. окажет влияние на все отрасли казахстанского права, на деятельность судов.

Директор Института Сорбонна-Казахстан, член научно-консультативного совета при Конституционном Совете РК Айнур Сабитова отметила, что подготовка современных юристов требует того, чтобы наших студентов, магистрантов наряду с национальным законодательством обучали элементам прецедентного права с приглашением зарубежных специалистов, как это делается у нас в Институте Сорбонна - Казахстан.

В свою очередь директор Института законодательства и правовой информации РК при министерстве юстиции РК Рамазан Сарпеков отметил, что целесообразность имплементации принципов английского права в Казахстанскую правовую систему продиктована стремлением сохранения конкурентоспособности и необходимостью следования мировым стандартам.

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