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Молодой водитель избил пожилого в Алматы

Неоднократно сообщалось, что жара отрицательно влияет на водителей в южной столице.

Фото : nokta.md18 июля 2019, 19:55

Избиение пожилого водителя в Алматы попало на видео, передает корреспондент Zakon.kz.

По сообщению оператора, инцидент произошел в районе Пятилетки на улице Бекмаханова. На кадрах видно, как молодой водитель избивает пожилого. Они стоят между автомобилями Mercedes Sprinter и Volkswagen Passat.

За последние несколько недель это уже далеко не первая драка между водителями. Так, на видео попала драка с участием водителя Land Cruiser Prado, нападение мужчины на самокате на водителя автобуса, не поделившие дорогу водители грузовика и внедорожника, в салоне у которого были маленькие дети. Психологи дали свое объяснение причин агрессивности алматинских водителей.

Внимание! На видео присутствует обсценная лексика.


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