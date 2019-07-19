Загадочная болезнь увеличила лицо мужчины до аномальных размеров

Последний раз мужчина посещал врачей в 2018 году, когда ему рекомендовали обратиться в более крупную больницу.

Житель острова Лейте, Филиппины, рассказал о загадочной болезни, которая увеличила его лицо в три раза, передает Lenta.ru.

56-летний плотник Ромуло Пилапил заболел около трех лет назад. Мужчина обратился в больницу с жалобами на зуд в глазах и насморк. Доктора решили, что у пациента синусит (воспаление слизистой оболочки придаточных пазух носа) и прописали ему курс лечения. Спустя две недели его состояние ухудшилось, а лицо начало воспаляться.

Местные врачи не смогли поставить Пилапилу точный диагноз и направили его на консультацию в столицу Филиппин, Манилу. Однако семейный бюджет не позволил мужчине отправиться на осмотр. Вскоре у него настолько распухли веки, что он перестал видеть. Филиппинец вынужденно бросил работу, а его молодым детям пришлось искать способ подзаработать, чтобы обеспечить семью. Каждый из них поочередно остается с отцом дома и заботится о нем.

Последний раз Пилапил посещал врачей в 2018 году, когда ему рекомендовали обратиться в более крупную больницу. С тех пор мужчина не получал медицинской помощи. Его родственники надеются, что окружающие узнают из новостей о его необычной болезни и смогут помочь.

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