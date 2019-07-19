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Ястреб съел гадюку на глазах очевидца

Сцена иллюстрирует пищевую цепочку, сложившуюся в природе.

Фото : Kruger Sightings19 июля 2019, 07:53

Житель Южной Африки Грэм Мичли часто бывает в Национальном парке Крюгера. Он видел самых разных животных, но дикая природа не перестает удивлять. Недавно он стал свидетелем трапезы ястреба, пишет National Geographic.

Этот вид африканских хищников преимущественно питается змеями, и птицам, чтобы не быть ужаленными, пришлось выработать особую тактику. Ястреб хватает рептилию ногами – и тут же наносит удар в голову мощным клювом. Тактика позволяет ястребам охотиться, например, на шумящих гадюк.

Постоянный посетитель парка, Грэм советует туристам передвигаться медленно: в противном случае можно спугнуть животных или просто не заметить интересную сцену. Он добавляет, что хотя ему и было жалко змею – сцена иллюстрирует пищевую цепочку, сложившуюся в природе.

По его словам, ястреб, удерживая раненую гадюку, разорвал ее пополам и улетел с хвостовой половиной – частью, где нет яда. Однако на следующий день на дороге уже не было остатков: не исключено, что их съели гиены или другие падальщики.


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