"Великолепную семерку" воров показала полиция Алматы

Пятеро из семерых воровали в общественных местах, двое – в транспорте.

Семерых любителей чужого имущества разоблачили полицейские Алматы 18 июля, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Как следует из сообщения криминальной полиции города, пятеро из семерых воровали в общественных местах, двое – в транспорте.

- Карманников в автобусах задержали сотрудники оперативно-поискового отдела. Они, к слову, дежурят в общественном транспорте в составе 12 мобильных групп. Среди задержанных есть и женщины. На первый взгляд вполне благополучные дамы, не вызывая подозрения, крали из чужих карманов и сумочек имущество. Почти каждый из задержанных за спиной уже имеет судимости, как правило, тоже за имущественные преступления. По итогам минувших дежурных суток семь подозреваемых в совершении краж чужого имущества водворены в изолятор временного содержания. В ближайшие дни в отношении них будет избрана мера пресечения на период досудебного расследования, - рассказал начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции города Алматы подполковник Есен Искаков.

В полиции Алматы в очередной раз напомнили, что вор не дремлет, и призвали к соблюдению элементарных правил имущественной безопасности.

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