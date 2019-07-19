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Абаев принял участие в конференции по продвижению свободы вероисповедания

В мероприятии приняли участие главы внешнеполитических ведомств и высокие представители из 115 государств.

Фото : qogam.gov.kz19 июля 2019, 11:45

18 июля 2019 года министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев принял участие в работе второй Министерской конференции по продвижению свободы вероисповедания, созванной по инициативе Государственного секретаря США Майкла Помпео, сообщает официальный сайт Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

В мероприятии приняли участие главы внешнеполитических ведомств и высокие представители из 115 государств, а также более 1000 религиозных лидеров и гражданских активистов со всего мира. Данный форум стал самым представительным по составу и количеству участников.

В своем выступлении Абаев подтвердил приверженность нового руководства страны во главе с Касым-Жомартом Токаевым принципам обеспечения свободы вероисповедания и фундаментальных прав человека. По словам министра, Правительство Казахстана намерено и далее проводить работу по созданию необходимых условий для деятельности религиозных объединений и укрепления межконфессионального диалога.

Абаев проинформировал участников Конференции об опыте Казахстана по проведению Съездов лидеров мировых и традиционных религий, которые стали уникальной площадкой для обсуждения согласованных решений по продвижению межконфессионального диалога и содействия взаимопониманию между последователями различных конфессий.

Министр также рассказал об усилиях Казахстана по противодействию экстремизму и терроризму, в том числе по репатриации граждан РК из зон боевых действий в Сирии и их интеграции в казахстанское общество, он выразил готовность нашей страны поделиться знаниями и опытом в этой области.

В завершение своего выступления Министр подчеркнул, что Казахстан всегда открыт к сотрудничеству для защиты прав человека и обеспечения религиозной свободы в мире.

Наряду с выступлением, на полях Конференции Абаев провел переговоры с Послом по особым поручениям по международной религиозной свободе Государственного департамента США Браунбэком и Заместителем помощника Госсекретаря США по делам демократии, прав человека и труда Келлехером. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере межконфессионального согласия, противодействия экстремизму и развития гражданского общества. Достигнута договоренность продолжить взаимовыгодное сотрудничество по этим и другим вопросам гуманитарной повестки.


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