Июнь 2019 года установил глобальный рекорд
Ледяной покров Арктики и Антарктики достиг нового минимума в июне.
Фото : ИА Regnum19 июля 2019, 17:44
Минувший июнь был самым жарким за всю историю наблюдений за погодой в мире - с начала записей в 1880 году, сообщает "Российская газета".
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований NOAA, средняя температура над поверхностью суши и океана была на 0,95 градуса Цельсия выше среднего показателя в конце 19 века и значений 20 века, что делает его абсолютным рекордсменом по жаре за весь 140-летний период наблюдений за климатом.
Особенно жарко, отмечают метеорологи, было в Центральной и Восточной Европе, на севере России, на северо-востоке Канады и на юге Южной Америки.
Кроме того, жара второй месяц подряд привела к тому, что ледяной покров Арктики и Антарктики достиг нового минимума в июне.
В среднем площадь антарктического морского льда была на 8,5% ниже средней за 1981-2010 годы - это тоже своего рода рекорд июня. Средний арктический ледяной покров на 10,5% ниже среднего, что является вторым наименьшим показателем в июне.
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