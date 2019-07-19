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Июнь 2019 года установил глобальный рекорд

Ледяной покров Арктики и Антарктики достиг нового минимума в июне.

Фото : ИА Regnum19 июля 2019, 17:44

Минувший июнь был самым жарким за всю историю наблюдений за погодой в мире - с начала записей в 1880 году, сообщает "Российская газета".

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований NOAA, средняя температура над поверхностью суши и океана была на 0,95 градуса Цельсия выше среднего показателя в конце 19 века и значений 20 века, что делает его абсолютным рекордсменом по жаре за весь 140-летний период наблюдений за климатом.

Особенно жарко, отмечают метеорологи, было в Центральной и Восточной Европе, на севере России, на северо-востоке Канады и на юге Южной Америки.

Кроме того, жара второй месяц подряд привела к тому, что ледяной покров Арктики и Антарктики достиг нового минимума в июне.

В среднем площадь антарктического морского льда была на 8,5% ниже средней за 1981-2010 годы - это тоже своего рода рекорд июня. Средний арктический ледяной покров на 10,5% ниже среднего, что является вторым наименьшим показателем в июне.


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