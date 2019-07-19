Аким Жамбылской области ознакомился с ходом работ в Арыси

Он убедился в интенсивности проводимых ремонтных работ в частных жилых домах.

19 июля аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов прибыл в город Арысь Туркестанской области, чтобы ознакомиться с ходом работы по устранению последствий чрезвычайного происшествия и восстановлению города, сообщает пресс-служба акимата области.

Глава региона осмотрел 3 сектор, относящийся к штабу Жамбылской области, и убедился в интенсивности проводимых ремонтных работ в частных жилых домах. Аким встретился с активистами, ответственными за 11 улиц, и выслушал мнения-пожелания жителей. Узнав об осуществленных штабом мероприятиях и планах на ближайшее время, Аскар Исабекулы отметил, что работы должны быть проведены качественно и в срок. Сегодня восстановительные работы, в которых принимают участие все регионы страны, идут полным ходом. Здесь важно отметить активность жамбылских строителей. И как доказательство - завершение ремонтных работ в 50 частных жилых домах закрепленного сектора. Жители города, успевшие заселиться в отремонтированные дома, благодарят жамбылцев. К восстановительным работам привлечены более 450 строителей и 21 единица техники 4 строительных компаний региона. Они проводят ремонт 242 частных жилых домов. Нужно заметить, за 3 сектором при штабе Жамбылской области по восстановлению города Арысь закреплено 11 улиц.

Помимо 312 частных жилых домов на них размещены 14 социальных и коммерческих объектов. После тщательного изучения были подготовлены дефектные акты всех частных жилых домов и составлена смета. Два из трех разрушенных домов будут заново отстроены, в одном поведут полную реконструкцию. В остальных 309 домах также планируются ремонтные работы. Необходимые строительные материалы доставляются ежедневно. Расходы предусматриваются из республиканского бюджета и специального фонда.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин и его заместитель Женис Касымбеков, специально прибывшие в Арысь, дали положительную оценку работе штаба области. Это - плоды работы всех жамбылцев, сплотившихся ради благой цели. Первыми руку помощи арысцам протянули жители Аулие-Аты. С самого начала жамбылцы направляют гуманитарную помощь пострадавшим и оказывают посильную помощь.

Если быть точнее, в рамках республиканской акции "Арысь. Мы вместе!", направленной на оказание помощи пострадавшим, в городе Таразе открылось 4 пункта приема. Собранные в специальных пунктах областного и районных филиалов партии Нур Отан средства первой необходимости и продукты, были доставлены в Арысь. На сегодняшний день отправлено более 400 тонн гуманитарной помощи, продуктов и бытовых товаров. Кроме того, в город были направлены 8 фельдшеров на 4 реанимобилях, с медикаментами на 2,2 млн.тенге, для оказания медицинской помощи жителям. На сегодняшний день бюджетные учреждения и предприятия переводят средства в благотворительный фонд "Әулие Ата – Демеу". Гуманитарная помощь от области в связи с чрезвычайным происшествием в Арыси продолжается. В оздоровительных лагерях нашей области на данный момент отдыхают 323детей пострадавшего города.

Дополнительная информация: 24-26 июня в связи с чрезвычайным происшествием в Арыси на станциях Жамбыл, Луговое и Чу Жамбылской области было приостановлено движение 11 пассажирских поездов.

Область создала все необходимые условия для пассажиров. 4 бригады из медицинских работников дежурили на железнодорожных станциях, оказывая, в случае необходимости, медицинскую помощь. В школах и гостиницах близ вокзала подготовили спальные места и открыли пункты питания. Были организованы и специальные транспортные маршруты для перевозки пассажиров. 25 июня 134 жителя города Арысь привезли в Тараз и разместили в центральной мечети. Местная власть и жители города организовали для пострадавших все необходимые условия, горячее питание, проживание, баню, медицинскую помощь. Кроме того, аким области Аскар Мырзахметов, его заместители, руководители департаментов, управлений и акимы районов в качестве помощи перечислили свою однодневную зарплату. Эту инициативу поддержали и другие организации региона.

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