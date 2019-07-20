В столичном акимате открылся кабинет для приема граждан
Приемы будут вестись согласно графику.
Фото : Instagram20 июля 2019, 10:38
На первом этаже акимата открылся кабинет для приема граждан, передает Елорда Инфо.
К Алтаю Кульгинову и его заместителям записывается очень много астанчан.
По словам замакима Бахтияра Макена, теперь он со своими коллегами будет вести прием граждан согласно графику.
- Сегодня на прием ко мне записалось более 30 астанчан. Их в основном беспокоят социальные вопросы. Стоит отметить, большинство людей нуждаются в правовых, психологических и других советах. Многие хотят быстро решить свои вопросы. Дал задание соответствующим управлениям наладить тесную связь с жителями города, а также объяснять им государственные программы, - сообщил Макен.
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