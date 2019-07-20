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В столичном акимате открылся кабинет для приема граждан

Приемы будут вестись согласно графику.

Фото : Instagram20 июля 2019, 10:38

На первом этаже акимата открылся кабинет для приема граждан, передает Елорда Инфо.

К Алтаю Кульгинову и его заместителям записывается очень много астанчан.

По словам замакима Бахтияра Макена, теперь он со своими коллегами будет вести прием граждан согласно графику.

- Сегодня на прием ко мне записалось более 30 астанчан. Их в основном беспокоят социальные вопросы. Стоит отметить, большинство людей нуждаются в правовых, психологических и других советах. Многие хотят быстро решить свои вопросы. Дал задание соответствующим управлениям наладить тесную связь с жителями города, а также объяснять им государственные программы, - сообщил Макен.


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