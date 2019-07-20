В "Открытый акимат" через цифровизацию

"Открытый акимат" позволяет оперативно решить большой круг любых вопросов, так как практически все сферы задействованы в мероприятии.

В "Открытом акимате", состоявшемся сегодня в ЗКО, ввели электронную очередь для удобства обратившихся граждан, сообщает служба по связям с общественностью Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.



Формат приема граждан посредством "Открытого акимата" позволяет решать много вопросов. Сегодня мероприятие посетили около 600 западноказахстанцев, из которых более 70 человек принял аким области Гали Искалиев. Граждан также приняли руководители областных управлений, правоохранительных органов,коммунальных служб, представители АО "Жилстройсбербанка" и других организаций. Новый формат взаимодействия с населением и выстраивание конструктивного диалога с гражданами для обеспечения максимального охвата,открытости и оперативности реагирования на проблемы пришелся по душе жителям. В ходе мероприятия была внедрена система электронной очереди, которая позволила удобно распределить всех обратившихся граждан по нужным структурам.







- Очень хорошо, что ввели электронную очередь. Не нужно ходить от одного специалиста к другому. Прямо на входе говоришь с каким вопросом пришел и тебя направляют сразу к руководителю соответствующего госоргана. Никаких очередей и толкотни. Это очень удобно, быстро и оперативно, - отметил житель города Уральска Ержан Джумашев.



"Открытый акимат" позволяет оперативно решить большой круг любых вопросов, так как практически все сферы задействованы в мероприятии. По принципу "одного окна" на месте специалисты регулируют все вопросы жителей.





На протяжении трех лет "Открытый акимат" оправдывает свою цель - способствовать ускоренному и эффективному решению вопросов населения, оказывать правовую и социальную помощь гражданам. За текущий период 2019 года это уже пятая встреча с населением. Параллельно с областным центром такие же встречи организовываются и в каждом районном центре.







- Сегодня я обратилась по поводу начисления адресной социальной помощи многодетным семьям, а также получила консультацию по поводу открытия своего дела. Намерена пройти бесплатные бизнес-курсы для начинающих предпринимателей, чтобы начать свой бизнес, - говорит мама пятерых детей Айнагуль.

В ходе дня открытых дверей рассмотрены самые разнообразные проблемы, получены исчерпывающие консультации. Вопросы, требующие тщательного рассмотрения, были взяты на контроль.

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