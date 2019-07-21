Горжусь тем, что выбрал профессию металлурга - Назарбаев

Назарбаев поздравил металлургов с праздником.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил металлургов с праздником, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

"Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем металлурга!

Этот праздник является символом уважения и признания вашего нелегкого труда.

И я очень горжусь тем, что в свое время выбрал профессию металлурга, давшую мне важный жизненный опыт, закалку и верных друзей.

Сегодня на предприятиях нашей страны трудятся тысячи высококвалифицированных металлургов – трудолюбивых, ответственных и сильных людей. Благодаря их преданности делу и мастерству нам удалось сформировать надежный фундамент экономического роста всей республики.

Металлургическая отрасль в Казахстане ориентирована на инновационный путь развития, и это позволяет нашим производственным коллективам уверенно смотреть в будущее.

Искренне убежден, что вы и впредь будете добросовестно работать, стремясь к новым профессиональным успехам на благо нашего независимого Казахстана.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия вашим родным и близким!" - говорится в поздравлении.

День металлурга начали праздновать с 1957 года каждое третье воскресенье июля. Праздник отмечается в странах СНГ.

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