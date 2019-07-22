США пообещали оставить астронавтов на Луне
США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
Фото : NASA22 июля 2019, 06:01
Американская лунная программа предполагает постоянное присутствие астронавтов на спутнике Земли. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил вице-президент США Майк Пенс, передает Lenta.ru.
По его словам, США планируют не посещать Луну, а остаться там.
- Мы собираемся разрабатывать полезные ископаемые, развивать новые технологии. А когда настанет время - отправимся с Луны на Марс, - пояснил он.
15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
27 марта президент США Дональд Трамп потребовал от НАСА доставить американских астронавтов на спутник Земли любой ценой.
- Это заявленная программа нынешней администрации - вернуть американских астронавтов на Луну до 2024 года. Первая женщина и следующий мужчина на Луне будут американцами, которых доставят американские ракеты с американской земли, - заявил он.
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