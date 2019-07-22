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Школьница родила посреди экзамена

Ученица быстро пришла в себя и вернулась в аудиторию.

Фото : Pixabay22 июля 2019, 07:41

Жительница Гвинеи вернулась на экзамен спустя полчаса после родов, передает Lenta.ru.

18-летняя школьница Фатумата Курума Конде из города Маму пришла на один из вступительных экзаменов и почувствовала, что у нее начались схватки. Ее немедленно доставили в больницу, где уже через 10 минут на свет появился мальчик. На удивление членов семьи ученица быстро пришла в себя и вернулась в аудиторию.

Курума Конде утаила от мужа и родственников, что близится день родов: она боялась, что ее заставят остаться дома.

- Я просто не могла представить, что пропущу хотя бы один экзамен для поступления в бакалавриат. Я целый год к этому готовилась, - подчеркнула новоиспеченная мать.

Руководитель экзаменационного центра Мохамед Диаките подтвердил достоверность этой истории, освещенной в местных СМИ.


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