Назначены заведующие отделами Администрации Президента РК

Буршаков Сатыбалды Ересович назначен заведующим Отделом внешней политики и международных связей.

Назначены заведующие отделами внешней политики и международных связей, а также стратегического планирования Администрации Президента РК, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Распоряжениями Главы государства: Буршаков Сатыбалды Ересович назначен заведующим Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан;

Родился 24 августа 1968 года.

В 1993 году окончил Алматинский педагогический институт иностранных языков. Стажировался в Академии иностранной службы в Исламской Республике Пакистан (1994) и Институте международных отношений "Клингендаль" в Королевстве Нидерландов (1995).

1993 г. – преподаватель Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков.

1993-1995 гг. – референт, атташе управления стран Европы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

1995-2000 гг. – атташе, третий секретарь, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Венгерской Республике.

2000-2002 гг. – первый секретарь, советник департамента двустороннего сотрудничества, начальник отдела департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

2002-2007 гг. – первый секретарь, советник Посольства Республики Казахстан в Королевстве Бельгия.

2007-2011 гг. – заместитель заведующего, заведующий Отделом межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.

2011-2012 гг. – заведующий Отделом международных связей и протокола Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

2012-2017 гг. – заместитель Постоянного представителя Республики Казахстан при ЮНЕСКО (Франция).

2018-2019 гг. – заместитель председателя Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

29 марта 2019 г. Распоряжением Главы государства назначен заведующим Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайный и полномочный посланник II класса.

Имеет Благодарность Президента Республики Казахстан, награжден Почетной грамотой Республики Казахстан, юбилейной медалью "Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметіне 25 жыл".

Владеет английским и французским языками.

Кульсеитов Айдын Женисович назначен заведующим Отделом стратегического планирования Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента Республики Казахстан.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Восточно-Казахстанский государственный технический университет (1997)

Инженер-экономист

Академия государственной службы при Президенте Республики Казахстан (2004)

Менеджер государственной службы

Прошел дополнительное обучение в Японии (Развитие легкой промышленности, 09.-11.2004 года), Корее (Стратегия экономического развития, 06.2009) и Сингапуре (Стремительное и устойчивое промышленное развитие: опыт Сингапура, 09.-10.2008) и др.

Научные звания, степени, деятельность:

Кандидат технических наук, тема диссертации: "Управление надежностью гидропривода одноковшовых экскаваторов на основе оптимизации текущего ремонта" (2001)

Трудовой стаж:

Агент по рекламе, менеджер ТОО "Жанна" (1996-1997);

Главный менеджер, заместитель директора ТОО "Олжа" (1997-1999);

Генеральный директор ТОО "Латифа" (1999-2000);

Главный специалист, начальник отдела индустрии, экологии и связи г. Усть-Каменогорска (2000-2003);

Слушатель Академии государственной службы (2003-2004);

Начальник отдела, начальник управления, директор департамента индустриальной политики, директор департамента стратегического планирования и сводного анализа Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2004-2008);

Директор департамента стратегического планирования и межотраслевой координации Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2008);

Заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан (03.2008-09.2009);

Председатель правления АО "Национальный инновационный фонд" (09.2009-05.2012);

Председатель Правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию (НАТР)" (05.2012-29.05.2014);

Председатель Правления АО "Казахстанский институт развития индустрии" (09.2014-07.2017);

Заведующий Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК (с 07.2017)

Прочие должности:

Член совета директоров АО "Фонд развития малого предпринимательства" (09.2006-08.2006)

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!