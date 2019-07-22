Назначены заведующие отделами Администрации Президента РК
Буршаков Сатыбалды Ересович назначен заведующим Отделом внешней политики и международных связей.
Назначены заведующие отделами внешней политики и международных связей, а также стратегического планирования Администрации Президента РК, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Распоряжениями Главы государства: Буршаков Сатыбалды Ересович назначен заведующим Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан;
Родился 24 августа 1968 года.
В 1993 году окончил Алматинский педагогический институт иностранных языков. Стажировался в Академии иностранной службы в Исламской Республике Пакистан (1994) и Институте международных отношений "Клингендаль" в Королевстве Нидерландов (1995).
1993 г. – преподаватель Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков.
1993-1995 гг. – референт, атташе управления стран Европы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
1995-2000 гг. – атташе, третий секретарь, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Венгерской Республике.
2000-2002 гг. – первый секретарь, советник департамента двустороннего сотрудничества, начальник отдела департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
2002-2007 гг. – первый секретарь, советник Посольства Республики Казахстан в Королевстве Бельгия.
2007-2011 гг. – заместитель заведующего, заведующий Отделом межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.
2011-2012 гг. – заведующий Отделом международных связей и протокола Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
2012-2017 гг. – заместитель Постоянного представителя Республики Казахстан при ЮНЕСКО (Франция).
2018-2019 гг. – заместитель председателя Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
29 марта 2019 г. Распоряжением Главы государства назначен заведующим Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайный и полномочный посланник II класса.
Имеет Благодарность Президента Республики Казахстан, награжден Почетной грамотой Республики Казахстан, юбилейной медалью "Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметіне 25 жыл".
Владеет английским и французским языками.
Кульсеитов Айдын Женисович назначен заведующим Отделом стратегического планирования Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента Республики Казахстан.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Восточно-Казахстанский государственный технический университет (1997)
Инженер-экономист
Академия государственной службы при Президенте Республики Казахстан (2004)
Менеджер государственной службы
Прошел дополнительное обучение в Японии (Развитие легкой промышленности, 09.-11.2004 года), Корее (Стратегия экономического развития, 06.2009) и Сингапуре (Стремительное и устойчивое промышленное развитие: опыт Сингапура, 09.-10.2008) и др.
Научные звания, степени, деятельность:
Кандидат технических наук, тема диссертации: "Управление надежностью гидропривода одноковшовых экскаваторов на основе оптимизации текущего ремонта" (2001)
Трудовой стаж:
Агент по рекламе, менеджер ТОО "Жанна" (1996-1997);
Главный менеджер, заместитель директора ТОО "Олжа" (1997-1999);
Генеральный директор ТОО "Латифа" (1999-2000);
Главный специалист, начальник отдела индустрии, экологии и связи г. Усть-Каменогорска (2000-2003);
Слушатель Академии государственной службы (2003-2004);
Начальник отдела, начальник управления, директор департамента индустриальной политики, директор департамента стратегического планирования и сводного анализа Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2004-2008);
Директор департамента стратегического планирования и межотраслевой координации Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2008);
Заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан (03.2008-09.2009);
Председатель правления АО "Национальный инновационный фонд" (09.2009-05.2012);
Председатель Правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию (НАТР)" (05.2012-29.05.2014);
Председатель Правления АО "Казахстанский институт развития индустрии" (09.2014-07.2017);
Заведующий Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК (с 07.2017)
Прочие должности:
Член совета директоров АО "Фонд развития малого предпринимательства" (09.2006-08.2006)
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