Полковник в СКО подозревается во взяточничестве
Расследование продолжается.
Фото : Atameken Business Channel22 июля 2019, 11:58
Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Северо-Казахстанской области совместно с УСБ Департамента полиции выявлен факт получения взятки руководителем ГУ "Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области" полковником гражданской защиты, передает Zakon.kz.
- Он подозревается в получении взятки в сумме 1 200 долларов от директора частной компании за подписание актов выполненных работ по договору о государственных закупках. Расследование продолжается, - говорится в сообщении.
Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.
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