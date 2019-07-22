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Полковник в СКО подозревается во взяточничестве

Расследование продолжается.

Фото : Atameken Business Channel22 июля 2019, 11:58

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Северо-Казахстанской области совместно с УСБ Департамента полиции выявлен факт получения взятки руководителем ГУ "Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области" полковником гражданской защиты, передает Zakon.kz.

- Он подозревается в получении взятки в сумме 1 200 долларов от директора частной компании за подписание актов выполненных работ по договору о государственных закупках. Расследование продолжается, - говорится в сообщении.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.


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