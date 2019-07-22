Олимпийский чемпион Баландин стал 7-м на чемпионате мира

В финале на дистанции 100 метров Баландин показал время 59.14 секунд,

Казахстанец олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин выступил в финале на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта-2019, который проходит в корейском Кванчжу, передает Zakon.kz.

В финале на дистанции 100 метров Баландин показал время 59.14 секунд, что позволило ему занять лишь 7 место. Отметим, что дистанция 100 метров не является для казахстанца коронной. Свое олимпийское золото он выиграл на дистанции 200 метров брассом.

Золото выиграл мировой рекордсмен британец Адам Пити (57.14), серебро завоевал его соотечественник Джеймс Уиллби (58.46), бронза досталась пловцу из Китая Янь Цзибей (58.63)

Ранее в 1/2 финале чемпионата мира казахстанец выступал во втором заплыве вместе с сильнейшими пловцами мира и показал четвертый результат - 59.03. Это является новым рекордом Казахстана. Британец Адам Пити проплыв за 56.88 установил новый мировой рекорд. По итогам двух полуфиналов Дмитрий показал шестой результат. Это позволило ему войти в восьмерку финалистов.

К сожалению, бесплатно посмотреть на территории Казахстана чемпионат мира по водным видам спорта в прямом эфире невозможно.

Альберт Ахметов

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