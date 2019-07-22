Лукашенко отметил, что прошедшие президентские и парламентские выборы на Украине разрешили вопрос, связанный с властью в стране.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Европы, пишет РИА Новости.

- У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил, - заявил глава государства.

На встрече с главой представительства Евросоюза в республике Андреа Викторином белорусский лидер призвал Брюссель поспособствовать стабилизации украинского кризиса.

По мнению Лукашенко, ЕС несет ответственность перед Киевом, который выбрал европейский путь развития, а не ориентацию на Белоруссию, Россию и ЕАЭС.

- ЕС сказал "а", должен сказать "б", если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу, — заявил президент.

При этом Лукашенко отметил, что прошедшие президентские и парламентские выборы на Украине разрешили вопрос, связанный с властью в стране.

В апреле Владимир Зеленский стал президентом Украины, свои голоса ему отдали более 73% избирателей. В воскресенье в стране прошли внеочередные выборы в парламент. Согласно последним данным онлайн-табло ЦИК, партия Зеленского "Слуга народа" после обработки половины протоколов набирает около 43 процентов голосов.

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