Сагинтаев рассказал, как сделать Алматы smart-городом

Аким провел совещание по цифровизации.

22 июля аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам цифровизации и "умного города" с участием министра Аскара Жумагалиева и руководителей НУХ "Зерде", АО "НИТ", НАО "ГК "Правительство для граждан", передает Zakon.kz.

- Алматы - один из лидеров по уровню цифровой грамотности, это 82,6%. Но нужно идти дальше. Особенно в сфере госуслуг. Повышать прозрачность и доступность услуг для населения. Необходимы цифровые решения в области безопасности, транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения, управления городом, - сказал глава города.

- Также необходимо развивать потенциал Алматы как центра цифрового диалога для самых различных уровней участников: от политиков до IT-бизнеса и молодежных стартаперов, - подчеркнул Сагинтаев.

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