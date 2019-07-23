Партия Зеленского сохранила отрыв после обработки 90% протоколов

Третье место делят партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" и партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко.

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на парламентских выборах, за нее проголосовали 43,10% украинцев, на втором месте партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь", за которую отдали голоса 12,94%, свидетельствуют данные на онлайн-табло ЦИК после обработки 90,89% протоколов, сообщает РИА Новости.

Третье место делят партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" и партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, у них по 8,18%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 5,92%.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - президента Владимира Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!