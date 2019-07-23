Рыспаев подрался с хоккеистом "Сарыарки"
Команды готовятся к новому сезону.
Фото : ХК "Номад"23 июля 2019, 07:06
Защитник "Номада" Дамир Рыспаев подрался с хоккеистом "Сарыарки", передает Vesti.kz.
Эпизод случился 22 июля во время предсезонной игры, которая прошла в Караганде. Команда Рыспаева в итоге победила по буллитам - 2:1.
"Сарыарка" и "Номад" готовятся к сезону ВХЛ, в которой карагандинцы вступят в статусе действующего чемпиона, а команда из Нур-Султана - в качестве дебютантов.
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