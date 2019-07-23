Команды готовятся к новому сезону.

Защитник "Номада" Дамир Рыспаев подрался с хоккеистом "Сарыарки", передает Vesti.kz.

Эпизод случился 22 июля во время предсезонной игры, которая прошла в Караганде. Команда Рыспаева в итоге победила по буллитам - 2:1.

"Сарыарка" и "Номад" готовятся к сезону ВХЛ, в которой карагандинцы вступят в статусе действующего чемпиона, а команда из Нур-Султана - в качестве дебютантов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vestikz (@vestikzgram) 22 Июл 2019 в 11:15 PDT

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